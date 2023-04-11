На Волині також заборонили УПЦ МП

Волинська обласна рада на позачерговій сесії 11 квітня заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату в області. Про це повідомляє Українська правоа.

Рішення підтримали усі 54 депутати.

Також рада рекомендувала Волинській ОВА розірвати договір оренди на комплекс споруд з релігійною організацією “Святогорський Успенський Зимненський Ставропігіальний жіночий монастир Волинської області” й відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.

Також депутати підтримали текст звернення до вірян УПЦ МП із закликом розірвати будь-які зв’язки з російською православною церквою.

В облраді наголосили, що припинення діяльності московських церков на Волині – це стратегічне питання, бо “керівництво цієї організації вже давно має російські паспорти.

10 квітня Рівненська обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на Рівненщині, а в самому Рівному депутати припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП.

На початку квітня жителі Хмельницька проголосували за перехід церквиКазанської ікони Божої матері Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

30 червня 2022 року Львівська міська рада ухвалила рішення про заборону Московського патріархату на території Львова.