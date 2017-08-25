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На Житомирській трасі трагічно загинув партнер багатьох тернопільських аграріїв

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Ян Долежал (третій справа) у колі своїх друзів – представників «Бучачагрохлібпрому»

18 серпня внаслідок трагічного ДТП загинув чеський аграрій, засновник і директор фірми «Оseva Eximpo Praha» Ян Долежал.

Він роками сприяв налагодженню міжнародної співпраці з українськими господарниками.  Компанія з 2005 року працює на ринку України та має офіційне представництво у Тернополі .

Із компанією «Оseva Eximpo Praha» та її засновником тернопільські аграрії, зокрема ТзОВ «Бучачагрохлібпром» співпрацюють давно, обмінюються досвідом та передовими технологіями. Першочергову роль у налагодженні ділових стосунків відіграв Ян Долежал, який був особливо зацікавлений у залученні іноземних інвесторів та партнерів в Україну. Чеський аграрій вважав Україну своєю другою Батьківщиною.

Щирі співчуття родині та колегам Яна Долежала висловлюють колектив ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та сім’я Гадз.

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