Автобус із заручниками в Луцьку штурмували вже після затримання терориста

Про це свідчать відео з місця події, зняті з інших ракурсів. На них видно, що Кривош виходить із піднятими руками з автобуса й чекає, поки його затримають.

Після цього з транспорту по одному виходять люди, які там перебували. У цей час збоку під’їжджає бронетранспортер, а незабаром чути, як вибухає світлошумова граната.