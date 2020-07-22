Автобус із заручниками в Луцьку штурмували вже після затримання терориста
У соцмережах оприлюднили відео затримання Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус із заручниками в Луцьку. На ньому видно, що затримання Кривоша й звільнення заручників сталося ще до того, як розпочався штурм автобуса, – повідомляє Hromadske.
Про це свідчать відео з місця події, зняті з інших ракурсів. На них видно, що Кривош виходить із піднятими руками з автобуса й чекає, поки його затримають.
Після цього з транспорту по одному виходять люди, які там перебували. У цей час збоку під’їжджає бронетранспортер, а незабаром чути, як вибухає світлошумова граната.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уточнив, що зловмисник вийшов з автобуса після того, як з ним домовилися.
«Він (Кривош — ред.) вийшов із машини після того, як домовився з нами. Вийшов, після нього вийшов генерал Коваль і ще два наших співробітники. Його затримали бійці Служби безпеки і забезпечили заходи безпеки. Після цього вийшли заручники, і їх провели сюди», — сказав Аваков.
А вибух в МВС назвали «відволікаючим маневром».
- Чоловік захопив заручників в автобусі у центрі Луцька вранці 21 липня. Він подзвонив в поліцію і представився ім’ям Максим Плохой. Згодом з’ясувалося, що його справжнє ім’я — Максим Кривош. В області ввели оперативний план «Заручник», а центр міста перекрили.
- На місце події вилетів очільник МВС Арсен Аваков, президент Зеленський заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення заручників у Луцьку, а СБУ — за статтею про «терористичний акт».
- Згодом у МВС заявили, що з автобуса вдалося звільнити трьох заручників: літню жінку, підлітка та вагітну жінку. У Зеленського сказали, що президент розмовляв з чоловіком, який утримує заручників, після чого той відпустив з автобуса людей.
- Президент України Володимир Зеленський виконав вимогу чоловіка, який захопив заручників у Луцьку. Він записав та опублікував відео, на якому сказав фразу «Фільм “Земляни” 2005 року. Дивитися усім». Після звільнення заручників і затримання чоловіка відео зникло зі сторінки Зеленського.
- Близько 22:00 правоохоронці штурмували автобус. Зловмисника затримали, а усіх заручників звільнили. Загалом їх було 13.
- Також на брифінгу за підсумками звільнення заручників і затримання Кривоша повідомили, що зловмисник готувався до цієї операції та мав спільників. Кількох із них уже затримали.