«Наші тернопільські артилеристи — гордість всієї України», — Михайло Головко відвідав позиції тернопільських військових 

Голова Тернопільської обласної ради відвідав тернопільських артилеристів на передових позиціях.

Разом з волонтерами Михайло Головко передав воїнам військову амуніцію, тепловізор, автомобіль, продукти та гостинці з рідного краю.

— Наші тернопільські артилеристи — гордість всієї України! Завдяки їхнім зусиллям ворог відступає від Києва! Висловив слова вдячності командиру підрозділу наших тернопільських артилеристів (позивний — ГРАНІТ) і всім нашим артилеристам за неоціненний вклад у Перемогу України, — каже Михайло Головко. — Сьогодні всі українці об’єднані спільною метою. Наш земляк Роман Цимбалюк допоміг коштами на придбання автомобіля і тепловізора. Відремонтувати автомобіль вдалося за сприяння ГО «Ветерани Патріотам» та Романа Мельника. Дякую, друзі!