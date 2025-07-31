Національний парк «Кременецькі гори» на Тернопільщині хочуть розширити

Унікальні степи, карбонатне болото, червонокнижні рослини, колонії кажанів і давні каменоломні — усе це частина територій, які можуть увійти до складу Національного природного парку «Кременецькі гори». Науковці та природоохоронці вже кілька років домагаються розширення меж парку, щоб зберегти найцінніші природні та культурні об’єкти регіону.

Кременецькі гори — це частина Гологоро-Кременецького кряжу, який сформувався на місці давнього моря понад 5 мільйонів років тому. Сьогодні хребет тягнеться через Золочів, Броди, Радивилів, Почаїв, Кременець і закінчується біля Острога. Тут збереглися рідкісні ландшафти, ділянки ковилового степу, 11 видів кажанів і рослини, занесені до Червоної книги України.

Одна з ключових ділянок, які досі не включені до нацпарку, — урочище Ваканци, ботанічний заказник загальнонаціонального значення площею 58 гектарів. За словами директора нацпарку Миколи Штогрина, у заказнику ростуть рідкісні рослини, зокрема горицвіт весняний, шавлія кременецька, ковила. Нині ця територія перебуває у розпорядженні місцевої громади, якій бракує фахівців і ресурсів для належного догляду за заказником. У разі передачі урочища під управління адміністрації парку, фахівці зможуть проводити там наукові дослідження та ефективніше оберігати цінні екосистеми.

«Кременецька громада, урочище Ваканци — це заповідна територія, ботанічний заказник загальнонаціонального значення. Його площа 58 гектарів, він складається з двох частин. Ми хочемо їх долучити до Національного природного парку Кременецькі гори. Цінність заказника полягає у великій кількості червонокнижних видів рослин і збереженні ковилового степу», — розповів Микола Штогрин.

Ще одна важлива ділянка — гора Сичівка, де кілька століть добували камінь для надгробків єврейського цвинтаря Кременця. Зараз у покинутих каменоломнях зимують колонії кажанів. Тут мешкає щонайменше два види цих тварин із Червоної книги України. Науковці вважають, що саме передача цієї території під охорону національного парку допоможе забезпечити стабільність їх популяції.

«Процес заповідання цінних територій в Україні чітко врегульований законом “Про природно-заповідний фонд України”. І тільки заповідний статус є більш-менш надійною гарантією того, що ця територія не буде знищена, а якщо і буде пошкоджена, то за це передбачена сувора відповідальність», — пояснив Богдан Кученко, фахівець зі збереження екосистем ГО «Екодія».

Національний природний парк «Кременецькі гори» відкритий для відвідувачів. Тут прокладено 10 еколого-туристичних та 4 велосипедні маршрути. Природоохоронці сподіваються, що розширення меж парку не лише посилить захист цінних територій, а й підвищить туристичну привабливість регіону.