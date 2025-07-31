Прокурори Тернопільщини вимагають укласти охоронний договір щодо об’єкта культурної спадщини

Бучацька окружна прокуратура звернулася до суду в інтересах Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації щодо необхідності укладання охоронного договору на пам’ятку археології місцевого значення – Курганну групу (2 кургани) Гончарівка ІІІ.

Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду відкрито провадження за позовом прокуратури до однієї з територіальних громад Чортківського району. Прокурори вимагають визнати бездіяльність органів місцевої влади та зобов’язати укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини.

Курганна група Гончарівка ІІІ є пам’яткою археології, що датується епохою бронзи та раннього заліза (ІІ-І тисячоліття до н.е.). Пам’ятка була занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України у 2017 році. Охоронний договір необхідний для належного збереження об’єкта, запобігання його руйнуванню та втраті історичної і культурної цінності.

Захист об’єктів культурної спадщини є важливою частиною стратегії збереження історичних пам’яток, і укладення охоронного договору гарантує належне фінансування та контролю за їх станом.