21 мільйон євро на модернізацію теплопостачання Тернополя, але без звітності та результатів

Тернопіль продовжує працювати над модернізацією системи централізованого теплопостачання. Загальний бюджет цього проєкту складає близько 21 млн євро. Це включає 7 млн євро — кредит від ЄБРР, 3 млн євро — від Фонду чистих технологій, та 8 млн євро — грант E5P (Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля). Однак, незважаючи на значну суму інвестицій, більша частина запланованих робіт досі не виконана.

Основні проблеми реалізації проєкту

Незважаючи на великий обсяг фінансування, багато заходів залишаються невиконаними. Зокрема, не встановлено котел на деревній трісці, не впроваджено систему SCADA для дистанційного управління, а встановлення індивідуальних теплових пунктів було виконано лише частково. Ще однією проблемою стало перенесення фінансування деяких компонентів проєкту на період 2025–2027 років, що суттєво затягує процес модернізації.

Відсутність прозорості: відповідь від «Тернопільміськтеплокомуненерго»

Громадські організації «Екодія» та CEE Bankwatch Network зверталися до комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» з запитами щодо перебігу реалізації проєкту. Однак підприємство відмовилося надавати інформацію, посилаючись на воєнний стан та статус об’єкта як критичної інфраструктури. Це створює додаткові сумніви щодо ефективності використання міжнародних інвестицій і спричиняє занепокоєння щодо прозорості реалізації проєкту.

Ризики, пов’язані з використанням біомаси

Як і в інших містах, основним джерелом палива для котлів є біомаса, зокрема деревна тріска. Однак в Україні відсутня обов’язкова сертифікація деревної біомаси, що створює ризики для екології. Неврегульоване використання біомаси може призвести до неконтрольованих вирубок лісів, що вкрай небезпечно для довкілля.

Пропозиції для модернізації

Експерти вказують, що модернізація теплопостачання повинна включати не лише біокотли, але й інші енергоефективні рішення, такі як теплові насоси та сонячні колектори. Це дозволить досягти сталості проєктів і мінімізувати екологічні ризики. Крім того, потрібно забезпечити прозоре використання коштів та звітність для досягнення максимального ефекту від міжнародних інвестицій.

Висновки

Тернопіль має шанс стати прикладом успішної модернізації теплопостачання, однак для цього необхідно вирішити проблеми із затримками робіт та забезпечити більшу прозорість у використанні фінансів. Врахування екологічних аспектів та інвестування у новітні технології допоможе забезпечити енергетичну ефективність та стійкість теплопостачальної системи на довгі роки.