У Монастириськах в оренду здають адмінбудинок з допоміжними будівлями

📌Тернопільщина: адмінбудинок з допоміжними будівлями

Запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна – адмінбудинок з допоміжними будівлями загальною площею 138,4 м², що знаходяться на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

💰 Стартова ціна — 189 830,96 грн;

⌛Прийом пропозицій до участі — до 23 березня, 20:00;

📅 Дата аукціону — 24 березня 2023 року;

📍 Локація — Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Лесі Українки, 10.

Детальніше👉https://bit.ly/3Zq2XfR