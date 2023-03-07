У Монастириськах в оренду здають адмінбудинок з допоміжними будівлями
📌Тернопільщина: адмінбудинок з допоміжними будівлями
Запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна – адмінбудинок з допоміжними будівлями загальною площею 138,4 м², що знаходяться на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
💰 Стартова ціна — 189 830,96 грн;
⌛Прийом пропозицій до участі — до 23 березня, 20:00;
📅 Дата аукціону — 24 березня 2023 року;
📍 Локація — Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Лесі Українки, 10.
Детальніше👉https://bit.ly/3Zq2XfR