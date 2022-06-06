Днями він відвідав захисників на передових позиціях у Донецькій, Харківській, Сумській областях.

Очільник області привіз та передав воїнам особисто в руки «бандеромобілі», квадрокоптери, планшети, тепловізори, продукти харчування.

Зокрема Михайло Головко поспілкувався з бійцями та висловив вдячність за їхній професіоналізм та патріотизм.

– Незламні, непереможні, відважні! Наші українські воїни дають запеклу відсіч ворогу! Дякую хлопці, за вашу службу, за те, що ви захищаєте нашу рідну українську землю і б ’ єте ворога . Бажаю вам всім живими і здоровими якомога швидше перемогти москаля та повернутися додому, – каже Михайло Головко.

Військовослужбовці подякували очільнику обласної ради за надану допомогу.

– Дякую від імені підрозділу голові Тернопільської обласної ради за наданий автотранспорт. Разом, спільними зусиллями переможемо ворога. Слава Україні! – говорить боєць.



