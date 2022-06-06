09:50 | 6.06.2022
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“Незламні, непереможні, відважні” – Михайло Головко відвідав воїнів з Тернопільщини на передових позиціях

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Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко активно допомагає воїнам  на передовій всім необхідним.
 
Днями він відвідав захисників на передових позиціях у Донецькій, Харківській, Сумській областях.
 
Очільник області привіз та передав воїнам особисто в руки «бандеромобілі», квадрокоптери, планшети, тепловізори, продукти харчування.
 
Зокрема Михайло Головко поспілкувався з бійцями та висловив вдячність за їхній професіоналізм та патріотизм.
 
– Незламні, непереможні, відважні! Наші українські воїни дають запеклу відсіч ворогу! Дякую хлопці, за вашу службу, за те, що ви захищаєте нашу рідну українську землю і бєте ворога. Бажаю вам всім живими і здоровими якомога швидше перемогти москаля та повернутися додому, – каже Михайло Головко.
 
Військовослужбовці подякували очільнику обласної ради за надану допомогу.
 
– Дякую від імені підрозділу голові Тернопільської обласної ради за наданий автотранспорт. Разом, спільними зусиллями переможемо ворога. Слава Україні! – говорить боєць.


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