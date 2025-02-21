Незважаючи на зиму, на Тернопільщині горить суха трава!



Попри морозну погоду та сніговий покрив, на Тернопільщині вже фіксуються випадки спалювання сухої рослинності. І це при тому, що рятувальники постійно застерігають: спалювання сухої трави є небезпечним, незаконним і завдає значної шкоди довкіллю!

🔥 Лише за минулу добу, 20 лютого зареєстровано дві пожежі сухої трави:

📍 у с. Олексинці Більче-Золотецької ТГ Чортківського району зайнялася суха трава на відкритій території. Вогонь охопив близько 0,5 га. Пожежу ліквідовано місцевою пожежною командою Більче-Золоте.

📍 у с. Забойки Підгороднянської ТГ Тернопільського району загорілася суха трава. Вогонь поширився на 0,5 га відкритої території. Загоряння ліквідовано рятувальниками 3 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління.

⚠ Нагадаємо:

✅ Випалювання сухої рослинності суворо заборонене!

✅ Це шкодить екосистемі та може спричинити масштабні пожежі!

✅ Паліям загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність!

🛑 Не ставайте винуватцями пожеж! Якщо ви стали свідком підпалу, негайно телефонуйте за номером 101.

📢 Давайте разом збережемо природу та свою безпеку! 🚒🔥