Профессиональная чистка зубов: почему домашней щетки недостаточно

Как вы думаете, насколько качественно получается чистить зубы в домашних условиях? Сколько времени вы уделяете гигиене полости рта ежедневно?

Благо, что современная стоматология предлагает профессиональную чистку зубов с использованием передовых технологий, которая становится все более востребованной благодаря своей безопасности и впечатляющим результатам.

Если вы замечаете потемнение эмали, налет от кофе или чая, чувствуете неприятный запах изо рта, профессиональная чистка станет идеальным решением. Особенно актуальна процедура для курильщиков, любителей кофе, а также тех, у кого установлены брекет-системы и виниры. Такая чистка необходима и людям с повышенной склонностью к образованию зубного камня или тем, кто страдает от частого воспаления десен. Интересуют качественные стоматологические услуги в Одессе? Подробнее об услугах и подходах можно узнать на сайте Стоматология в Одессе.

Отдельная категория — пациенты, которых ожидают серьезные стоматологические процедуры. Профессиональная гигиена становится обязательным этапом перед отбеливанием, установкой брекетов или протезированием. Для людей с имплантами регулярная чистка — необходимое условие долговечности конструкций.

Как это происходит

Процедура проводится с использованием инновационного аппарата AIRFLOW Prophylaxis Master, который сочетает две технологии: воздушно-порошковую полировку и ультразвуковое удаление отложений. Важно понимать, что это не агрессивная чистка, а деликатный уход с использованием мельчайших частиц специального порошка. Технология PIEZON NO PAIN позволяет безболезненно удалять даже застарелый зубной камень. Обеспечьте здоровье своих зубов и полости рта с помощью качественной чистки.

Процедура профессиональной чистки зубов проходит в несколько этапов, каждый из которых важен для достижения максимального результата. Сначала проводится диагностика состояния эмали и выявление проблемных зон. Затем с помощью ультразвуковой насадки PIEZON удаляется твердый зубной камень. После этого технология AIRFLOW бережно устраняет мягкий налет и пигментацию. Завершающий этап — полировка зубов специальными пастами для придания естественного блеска и реминерализация эмали, насыщающая зубы необходимыми минералами. Благодаря такому комплексному подходу достигается не только превосходный эстетический результат, но и надежная защита от кариеса и заболеваний десен.

Что требуется от пациента

Вам нужно просто записаться на прием к стоматологу. Специалист осмотрит полость рта и подберет наиболее адекватный метод чистки. Противопоказаний немного: острые воспалительные процессы в полости рта, обострение хронических заболеваний, простуда с повышенной температурой. При наличии проблем с деснами доктор может порекомендовать предварительное лечение.

Современные технологии делают процедуру максимально комфортной. Система подогрева воды исключает неприятные ощущения от холодной струи. Специальные порошки для чистки не повреждают эмаль и безопасны даже для чувствительных зубов. Весь процесс проходит под контролем опытного стоматолога, который подбирает оптимальную мощность аппарата для каждого участка полости рта.