У Збаразькому лісництві затримано порушника за незаконну вирубку дерев

Фахівці Державної екологічної інспекції у Тернопільській області спільно з працівниками водної поліції продовжують посилений контроль за дотриманням природоохоронного законодавства. Під час одного з рейдів у Збаразькому лісництві (Кременецьке надлісництво, філія Подільського лісового офісу ДП «Ліси України») було затримано громадянина, який незаконно зрізав три дерева породи граб.

На порушника склали адміністративний протокол та оштрафували на 510 грн відповідно до ч.1 ст.65 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім штрафу, йому доведеться відшкодувати завдані збитки, сума яких наразі визначається.

Державна екологічна інспекція наголошує: самовільна вирубка дерев є порушенням закону, а винні особи несуть відповідальність. Жителів області закликають бути свідомими та повідомляти про підозрілі випадки вирубки через вебресурс #ЕкоЗагроза або звертатися на поштову чи електронну адресу Інспекції.

Збережімо ліси разом!