Нічна пожежа на Тернопільщині: виявили тіло жінки

У Бучацькій громаді у ніч на 20 березня сталася пожежа в житловому будинку, яка призвела до загибелі жінки.

Близько 02:45 на спецлінію поліції надійшло повідомлення про загоряння. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група та рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Після локалізації пожежі під час огляду приміщення правоохоронці виявили в одній із кімнат тіло власниці будинку — жінки 1978 року народження без ознак життя. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок». За попередніми даними, ймовірною причиною пожежі могло стати порушення правил безпеки під час опалення житлового будинку.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Поліція закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час користування пічним та електричним опаленням, адже нехтування ними може призвести до трагічних наслідків.