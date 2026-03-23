Тернопільська митниця перевірила декларації: 17 із 24 — з порушеннями

Тернопільська митниця продовжує здійснювати доперевірочний аналіз митних декларацій, щоб переконатися у правильності митного оформлення товарів відповідно до вимог законодавства.

Така процедура передбачена статтею 344¹ Митного кодексу України та дозволяє після завершення оформлення перевірити правильність визначення митної вартості товарів, їх класифікації, країни походження, а також законність застосування митних пільг.

У січні-лютому 2026 року управління митного аудиту проаналізувало 24 митні декларації. У 17 випадках виявлено порушення митного законодавства, одна декларація підтвердила правильність заявлених даних, ще щодо шести — аналіз триває.

Завдяки проведеній роботі платники податків добровільно сплатили до державного бюджету понад 1,5 млн грн митних платежів.

Найчастіше донарахування виникали через некоректне заповнення документів, які слугували підставою для застосування преференції за кодом «410» — для товарів, ввезених в Україну з країн Європейського Союзу.

У митниці нагадують, що платники податків мають право самостійно звернутися до контролюючого органу із заявою про коригування митної декларації у разі необхідності доплати митних платежів відповідно до статті 269 Митного кодексу України.