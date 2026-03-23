Бучач, Бережани, Борщів: де ремонтують дороги на Тернопільщини

У Тернопільській області нарощують темпи виконання дорожніх робіт. Основну увагу зосереджують на автошляхах державного значення з інтенсивним рухом, які мають важливе значення для гуманітарної та військової логістики.

Протягом минулого тижня роботи з ліквідації ямковості та інших деформацій дорожнього покриття тривали на таких трасах:

М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине;

Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль;

Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський.

У межах експлуатаційного утримання підрядні організації використовують гарячий асфальтобетон та відновлюють дорожнє покриття картами.

Зокрема, дорожні бригади працювали на обході Бучача на трасі Н-18. Там ліквідовували каскади ямковості, напливи, вибоїни, тріщини та інші пошкодження, застосовуючи великі карти.

У Бережанах на трасі М-30 наприкінці тижня розпочали підготовчі роботи — провели фрезерування зношеного покриття. На цій ділянці планують влаштувати великі карти, а рух транспорту організовано у реверсному режимі.

Також роботи тривали на дорозі Р-24 поблизу Борщова, де ліквідовували ямковість невеликими картами.

Загалом із початку 2026 року на дорогах державного значення області відновлено понад 37 тисяч квадратних метрів покриття, з яких близько 20 тисяч — лише за минулий тиждень.

Окрім ремонту, дорожники систематично очищають водовідвідні системи, відновлюють кювети та виконують роботи з благоустрою — прибирають узбіччя, зупинки транспорту та місця відпочинку.

У службі нагадують, що з початком повномасштабного вторгнення фінансування дорожньої галузі суттєво змінено — значну частину коштів спрямовано на потреби оборони.

Водіїв закликають бути уважними на ділянках проведення робіт, дотримуватися правил дорожнього руху та бути обережними поблизу спеціальної техніки.