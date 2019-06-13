Німці поділилися враженнями про Чортків

13 червня до Чортківської міської ради завітали волонтери Товариства Червоного Хреста з Німеччини. Співпраця українських та німецьких добровольців триває вже п’ятий рік поспіль. Щороку гості із міста Бопфінген приїжджають у Чортків, щоб обмінятися досвідом з місцевими колегами, промоніторити їхню діяльність та ближче познайомитися із українською культурою і традиціями.

Заступник міського голови Роман Тимофій та секретар міської ради Ярослав Дзиндра радо зустріли гостей, привітавши німецьку делегацію із прибуттям в Україну. В дружній атмосфері гості переглянули відео-візитівку Чорткова й поділилися враженнями про місто. На згадку про Чортків Ярослав Петрович та Роман Мирославович подарували представникам делегації пам’ятні сувеніри.