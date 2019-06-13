Німці поділилися враженнями про Чортків
13 червня до Чортківської міської ради завітали волонтери Товариства Червоного Хреста з Німеччини. Співпраця українських та німецьких добровольців триває вже п’ятий рік поспіль. Щороку гості із міста Бопфінген приїжджають у Чортків, щоб обмінятися досвідом з місцевими колегами, промоніторити їхню діяльність та ближче познайомитися із українською культурою і традиціями.
Заступник міського голови Роман Тимофій та секретар міської ради Ярослав Дзиндра радо зустріли гостей, привітавши німецьку делегацію із прибуттям в Україну. В дружній атмосфері гості переглянули відео-візитівку Чорткова й поділилися враженнями про місто. На згадку про Чортків Ярослав Петрович та Роман Мирославович подарували представникам делегації пам’ятні сувеніри.
Опісля, волонтери Червоного Хреста завітали в Чортківський державний медичний коледж. Директор навчального закладу Любомир Білик, викладачі та студенти привітали гостей гучним концертом. Любомир Степанович розповів про діяльність медколеджу, підготовку студентів та навчальні досягнення закладу.
Завтра, 14 червня, о 16.00 на центральній площі міста члени делегації підтримки Чортківської міської ради організовують Свято німецького вина. Гості привезли смачні напої, які виготовляють у їх рідному Бопфінгені та автентичні смаколики. Всі, хто долучиться до святкування, матимуть змогу придбати традиційне німецьке вино та ковбаски й насолодитися концертом місцевих творчих колективів. Виручені кошти підуть на благодійність.
Довідково:
Міжнародний рух Червоного Хреста – гуманітарний рух, який діє по всьому світі, його учасниками є мільйони добровольців з різних країн. Метою його діяльності є захист людського життя та здоров’я, запобігання людським стражданням та їх полегшення, незалежно від раси, релігійних та політичних поглядів.
В Україні Товариство Червоного Хреста почало діяти ще під час Першої Світової війни в 1918 році. На сьогоднішній день майже в кожному місті нашої держави є його представники, які своєю працею допомагають людям, які опинилися в складних умовах та потребують підтримки.