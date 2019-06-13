Речі з соціального контейнера знайшли маленьких власників у місті на Тернопільщині

12 червня працівниками комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Шумської міської ради відділенням у справах дітей та сім’ї, вкотре здійснено передачу вживаних речей з соціального контейнера, які жителі громади мали змогу принести і залишити у контейнері, що у фойє міської ради. Багато дитячого одягу, взуття, дитячої літератури та іграшок роздано багатодітним сім’ям, що проживають на території Шумської ОТГ.

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