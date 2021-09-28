Нові пропозиції оренди нерухомості у Тернополі та області

Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціонах з оренди державного майна, які відбудуться 05 та 06 жовтня.

Виробничо-господарське приміщення площею 47,8 м², що знаходиться на балансі Державного навчального закладу «Підволочиський професійний ліцей».

Локація – вул. Д.Галицького,106, смт. Підволочиськ, Тернопільська область.

Строк оренди – 5 років.

Стартова ціна – 1 506,50 грн.

Детальніше: https://bit.ly/3lTIHR6.



Нерухоме майно площею 21,5 м², знаходиться на балансі Західноукраїнського національного університету.

Локація – вул. Львівська, 1, м. Тернопіль.

Строк оренди – 5 років.

Стартова ціна – 1 744,80 грн.

Детальніше: https://bit.ly/2Zj2lOR.



Гідротехнічні споруди, що знаходяться на балансі Державного підприємства «Укрриба».

Локація – Тернопільська обл., село Комарин, вулиця відсутня.

Строк оренди – 5 років.

Стартова ціна – 11 303 грн.

Детальніше: https://bit.ly/3zwCbED.



Частина нежитлового приміщення, площадка холу (вестибюль) загальною площею 3 м ², що знаходяться на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації.

Локація – вул. Кн. Острозького, 14, м. Тернопіль.

Строк оренди – 5 років.

Стартова ціна – 257,53 грн.

Детальніше: https://bit.ly/39w1XOY.



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