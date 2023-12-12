Оформлення фейкової допомоги: поліцейські вкотре застерігають не довіряти сумнівним оголошенням!

У соцмережах шахраї під виглядом різних міжнародних організацій продовжують поширювати фейкові оголошення про оформлення так званої грошової допомоги. Незважаючи на численні застереження, громадяни продовжують допомагати заробляти пройдисвітам.

Побачив в соцмережі повідомлення про гарантовану грошову допомогу від ООН мешканець Тернопільського району. Для того, щоб її отримати, потрібно було заповнити анкету і він, не вагаючись, перейшов за посиланням. Дотримуючись вказівок, чоловік ввів свою персональну банківську інформацію, тож шахраї легко отримали доступ до його банківських рахунків. Як результат – потерпілий допоміг зловмисникам заробити 15 тисяч гривень.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження.

Вкотре наголошуємо, що інформація про державні виплати, порядок їх отримання є лише на офіційних сайтах. Не довіряйте повідомленням чи оголошенням від неперевірених джерел, а про виплати допомоги та компенсації краще дізнаватися з офіційних сайтів держорганів чи під час особистого візиту.

ніколи не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;

якщо дані платіжної картки помилково введені на шахрайському веб-сайті, слід негайно заблокувати картку.