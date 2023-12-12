За вчинення хуліганських дій відповідатиме 24-річний тернополянин

Молодик без будь яких причин облаяв жителя села Озерна, вирвав з його рук мобільний та кинув до землі.

На лінію 102 надійшло звернення від жителя села Озерна про те, що на зупинці по вулиці Львівській невідомою особою відносно нього було вчинено хуліганство. На місце події виїхали правоохоронці. З‘ясувалося, чоловік стояв на зупинці громадського транспорту і зупиняв автівки, аби доїхати додому.

Зловмисник проїжджав повз. Зупинився, накинувся на незнайомця з лайкою, відтак вирвав з його рук телефон і жбурнув до землі. Із місця події кривдник втік, проте за деякий час його розшукали правоохоронці.

Своєї поведінки 24-річний тернополянин пояснити не зміг і відмовився давати будь які свідчення.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.