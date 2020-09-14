Осінній призов жителів Тернопільщини на строкову службу під загрозою

Тимчасово виконуючий обов’язки військового комісара Тернопільського ОВК Олександр Скумбрій був змушений підняти питання призову громадян області на черговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА.

За його словами, у жовтні цього року заплановано призвати 424 жителів Тернопільщини, що на 76 осіб менше, ніж навесні. На жаль, через завантаженість медиків у боротьбі з COVID-19, стає неможливим медичний огляд призовників.

Враховуючи серйозність ситуації та з метою надання роз’яснень щодо проведення в області осіннього призову громадян України на строкову службу, членами комісії доручено Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської ОДА підготувати відповідне звернення до Міністерства оборони України.