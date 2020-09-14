Ранок 14 вересня: видужали 156 осіб та підтверджено нових 353 випадків коронавірусу в Тернопільській області
Станом на 14 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 9226 випадках діагноз лабораторно підтверджений (8561випадок – дорослі, 665 випадків – діти), з них 109 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 4152 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 2515 (983 одужало, 16 летальних, 1516 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 509 (203 одужало, 6 летальних, 300 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 212 (62 одужало, 2 летальних , 148 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 474 (179 одужало, 11 летальних, 284 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 522 (182 одужало, 3 летальних , 337 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 354 (135 одужало, 10 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 209 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 472 (208 одужало, 6 летальних, 258 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 193 (57 одужало, 136 продовжують хворіти);
– Козівський район – 250 (131 одужало, 2 летальних, 117 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 607 (476 одужало, 10 летальних, 121 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 241 (160 одужало, 81 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 429 (306 одужало, 7 летальних, 116 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 183 (78 одужало, 2 летальних, 103 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 43 (17 одужало, 3 летальних, 23 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 340 (135 одужало, 5 летальних, 200 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 827 (290 одужало, 7 летальних, 530 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 723 (313 одужало, 5 летальних , 405 продовжують хворіти);
– Шумський район – 332 (237 одужало, 13 летальних, 82 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 156 осіб;
проведено 1056 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 353 випадки зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 7 летальних випадків – жінка 69 р. Бучацький район с. Скоморохи, чоловік 59 р. Теребовлянський район смт Микулинці, чоловік 57 р. Тернопільський район с. Шляхтинці, чоловік 50 р. Тернопільський район с. Петриків, жінка 71 р. м. Тернопіль, чоловік 79 р. м. Бучач, чоловік 83 р. м. Тернопіль.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (159 осіб)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 6
Борщівський район (1 особа):
• м. Борщів – 1
Бучацький район (7 осіб):
• м. Бучач – 5
• с. Трибухівці – 1
• с. Передмістя – 1
Гусятинський район (9 осіб):
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 1
• м. Хоростків – 4
• с. Оришківці – 1
• смт Гримайлів – 1
Збаліщицький район (3 особи):
• с. Новосілка – 3
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 5
• с. Чернихівці – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Новики – 1
️Зборівський район (10 осіб):
• м. Зборів – 3
• смт Залізці – 4
• с. Озерна – 2
• с. Беримівці – 1
Козівський район (5 осіб):
• смт Козова – 2
• смт Козлів – 2
• с. Велика Плавуча – 1
Кременецький район (9 осіб):
• м. Кременець – 2
• м. Почаїв – 1
• с. Ридомиль – 2
• с. Старий Тараж – 1
• с. Буки – 1
• с. Лосятин – 1
• с. Дунаїв – 1
️Лановецький район (12 осіб):
• м. Ланівці – 7
• с. Якимівці – 1
• с. Юськівці – 2
• с. Оришківці – 1
• с. Білозірка – 1
Монастириський район (3 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Гранітне – 1
• с. Велеснів – 1
Підволочиський район (6 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• с. Жеребки – 1
• с. Росохуватець – 1
Підгаєцький район (3 особи):
• с. Сільце – 1
• с. Старе Місто – 2
Теребовлянський район (18 осіб):
• с. Конопківка – 4
• м. Теребовля – 4
• смт Микулинці – 2
• с. Буданів – 5
• с. Воля – 1
• с. Кровинка – 1
• с. Кобиловолоки – 1
Тернопільський район (66 осіб):
• с. Шляхтинці – 1
• с. Романівка – 2
• с. Баворів – 2
• с. Козівка – 2
• с. Підгородне – 4
• с. Петриків – 4
• с. Біла – 2
• смт Велика Березовиця – 8
• с. Гаї Гречинські – 3
• с. Смиківці – 2
• с. Мишковичі – 1
• с. Товстолуг – 1
• смт Великі Бірки – 2
• с. Довжанка – 3
• с. Соборне – 1
• с. Великі Гаї – 8
• с. Прошова – 1
• с. Грабовець – 2
• с. Байківці – 1
• с. Чернилів-Руський – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Дубівці – 3
• с. Застав’є – 3
• с. Великий Глибочок – 3
• с. Настасів – 1
• с. Лучка – 1
• с. Острів – 1
Чортківський район (24 особи):
• м. Чортків – 11
• с. Стара Ягільниця – 2
• смт Заводське – 1
• с. Базар – 1
• с. Угринь – 1
• с. Звиняч – 1
• с. Джурин – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Липівці – 1
• с. Біла – 1
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Палашівка – 1
Шумський район (4 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Великі Дедеркали – 1
• с. Садки – 2