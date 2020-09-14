Ранок 14 вересня: видужали 156 осіб та підтверджено нових 353 випадків коронавірусу в Тернопільській області

Станом на 14 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 9226 випадках діагноз лабораторно підтверджений (8561випадок – дорослі, 665 випадків – діти), з них 109 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 4152 особи.