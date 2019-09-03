Помер тернопільський журналіст Ярослав Бачинський

Сьогодні на 63 році життя відійшов у вічність тернопільський журналіст Ярослав Бачинський.

Про це повідомили у Тернопільській районній газеті “Подільське слово”, куди багато років поспіль дописував Ярослав Мар’янович.

У нашому краї немає жодного населеного пункту, де б за майже 50-річну творчу діяльність не ступала нога цього журналіста. Ярослав Бачинський народився у селі Бедриківці Заліщицького району, залишився вірним рідній землі, присвятивши більшість із своїх публікацій і радіопередач аграріям та загалом жителям сільської місцевості. Однак і Тернопіль посідає вагоме місце у життєвому і творчому шляху Бачинського. Ярослав Мар’янович описав у місцевій та республіканській пресі та розповів у радіоефірі усі найважливіші віхи нашого міста за останні понад 30 років. У масмедійній справі він співпрацював із багатьма місцевими та всеукраїнськими виданнями.

Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Ярослава Бачинського з приводу непоправної втрати.