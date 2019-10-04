У Тернополі показали, як виглядатиме нова купюра 1000 грн

Тернопільська зупинка програми «Економічний експрес» завершилася 1 жовтня трьома подіями.

Відбулася традиційна зустріч члена Правління регулятора – у Тернополі це був заступник Голови НБУ Олег Чурій – з представниками бізнесу.

Під час зустрічі обговорювалось широке коло питань: від тенденцій на валютному ринку до аргументів на користь історичної постаті, яка зображена на новій купюрі 1000 гривень. Питання про нову купюру Олегу Чурію також задавали і на тренінгу для журналістів, який цього дня також відбувся в межах програми.

Крім того, журналістів цікавили питання, пов’язані з ПриватБанком, вплив ОВДП на майбутнє української економіки, а також про криптовалюту, міжнародні резерви України та валютний курс.

«Насправді Національний банк не встановлює валютний курс. Він лише розраховує середньозважений курс, який базується на результатах угод з купівлі/продажу валют кожного конкретного дня», – наголосив Олег Чурій під час спілкування. Про це ж він говорив і на лекціях для студентів Тернопільського національного економічного університету.

«Нас часто запитують, чому ми тримаємо облікову ставку такою високою попри інфляцію, яка знижується. Тому що насправді інфляція в України досі є доволі високою, якщо порівняти навіть із сусідніми східноєвропейськими країнами. До того ж змінювати ставку треба обережно, адже можна потрапити в «інфляційну спіраль», що може спричинити неконтрольоване зростання цін», – пояснив студентам тернопільського вишу заступник голови НБУ.

Загалом у тернопільських заходах «Економічного експресу» взяли участь 548 осіб: викладачі та студенти, школярі та вчителі, бізнесмени та журналісти. Відтак програма переїхала до Чернівців, де зупинилася на 2 та 3 жовтня.