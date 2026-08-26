«Самосуд не може бути виправданням»: Сергій Зюбаненко прокоментував конфлікт із ТЦК у Тернополі

Події на вулиці Леся Курбаса у Тернополі, де під час сутички постраждали працівники ТЦК та СП, отримають правову оцінку. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

За його словами, 25 серпня під час роботи мобільної групи оповіщення Тернопільського ОМТЦК та СП відбулася сутичка з тернополянами.

У результаті події був пошкоджений службовий автомобіль Nissan X-Trail, а один із працівників Тернопільського районного ТЦК та СП отримав тілесні ушкодження. Наразі їх кваліфікують як легкі.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України — за фактом погрози або насильства щодо службової особи.

Правоохоронці встановлюють усі обставини конфлікту та осіб, які можуть бути причетними до правопорушення.

Водночас в обласному ТЦК та СП проводять перевірку дотримання порядку проведення мобілізаційних заходів.

«Будь-які претензії до дій посадових осіб мають вирішуватися виключно законним шляхом», — наголосив Сергій Зюбаненко.

Він зазначив, що конфлікт, обурення чи незгода з діями представників ТЦК не можуть бути виправданням для побиття, пошкодження майна чи самосуду.

За словами керівника поліції, подібні випадки, які останнім часом фіксують у різних регіонах України, є небезпечними в умовах війни. Поліція реагуватиме на такі дії відповідно до законодавства.