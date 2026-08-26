Бережани встановили один із рекордів виїзної донації: 92 донори здали понад 40 літрів крові

У Бережанах відбулася виїзна донація крові, під час якої 92 донори здали понад 40 літрів крові. У Тернопільському центрі крові зазначають, що це один із рекордних показників серед їхніх виїзних донацій.

У центрі крові відзначили активність жителів Бережан, які вже не вперше долучаються до донорства.

Окрему подяку висловили директору КНП «Бережанська центральна міська лікарня» Олексію Гетуну та його команді за організацію виїзної донації та залучення людей.

«92 донори — це справді потужно», — зазначили у Тернопільському центрі крові.

Завдяки кожному донору цього дня вдалося зібрати понад 40 літрів крові, яка може бути використана для допомоги пацієнтам, зокрема пораненим військовослужбовцям.

У центрі крові подякували всім 92 донорам та наголосили, що в Бережанах донорство вже стало доброю традицією.