До 15 років позбавлення волі засуджено уродженця Донеччини з позивним «Артист» , що воював проти ЗСУ на Херсонщині

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок стосовно громадянина України, який добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з окупаційними військами. Суд визнав винним чоловіка за частиною 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та частиною 7 статті 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За сукупністю злочинів йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Крім того, його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади.



Прокурор довів у суді, що у квітні 2022 року уродженець Донеччини добровільно вступив до лав незаконного збройного формування — так званого «113 стрілецького полку мобілізаційного резерву» терористичної організації «ДНР». Обійнявши посаду виконувача обов’язків заступника начальника штабу 1-го батальйону з позивним «Артист», він активно сприяв окупантам у бойових діях проти Збройних Сил України на території Херсонщини. Зрадник організовував матеріально-технічне забезпечення підрозділу, керував блокпостами, розподіляв зброю та боєприпаси, а також брав участь у незаконному затриманні та утриманні патріотично налаштованих цивільних громадян України.



Оскільки обвинувачений переховується від правосуддя на ворожій території, строк відбування покарання рахуватимуть з моменту його затримання.



Розслідування у справі здійснювали слідчі УСБУ в Тернопільській області

Вирок не вступив у законну силу.

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