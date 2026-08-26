Тернопіль готується до забігу пам’яті Героїв: де 29 серпня не можна буде проїхати

У Тернополі 29 серпня тимчасово обмежать рух транспорту в центральній частині міста у зв’язку з проведенням забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».

Зокрема, з 10:50 до 12:30 буде обмежено рух транспорту на вулиці Юліуша Словацького. Також у цей час обмежать рух транспорту на вулиці Михайла Грушевського. Проїзд цією ділянкою буде дозволено лише громадському транспорту.

На період проведення забігу, з 10:50 до 12:30, світлофори на вулиці Михайла Грушевського (навпроти Тернопільської обласної військової адміністрації та Тернопільської загальноосвітньої школи №4) працюватимуть у режимі жовтого миготіння.

Просимо водіїв не паркувати автомобілі на ділянці дороги поруч із Театральним майданом у період з 17:00 28 серпня до 12:00 29 серпня. У разі потреби запарковані транспортні засоби можуть бути переміщені працівниками муніципальної інспекції та патрульної поліції.

Нагадаємо, забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» щороку проводять у різних містах країни, щоб вшанувати пам’ять військовослужбовців, які віддали життя за незалежність і свободу України. Участь у ньому беруть рідні загиблих Героїв, військовослужбовці, ветерани та волонтери.