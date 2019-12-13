Під Тернополем зіткнулись два легкових автомобілі та одна вантажівка

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 грудня на автодорозі М-12 у с. Ступки Тернопільського району. Близько 06.30 годин водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілями «MAN» та «Skoda Yeti».

Внаслідок аварії постраждав водій «жигулів», 35-річний житель м. Волочиськ Хмельницької області. Його із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм грудної клітки госпіталізовано в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.