11:32 | 13.12.2019
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Під Тернополем зіткнулись два легкових автомобілі та одна вантажівка

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 грудня на автодорозі М-12 у с. Ступки Тернопільського району. Близько 06.30 годин водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілями «MAN» та «Skoda Yeti». 

Внаслідок аварії постраждав водій «жигулів», 35-річний житель м. Волочиськ Хмельницької області. Його із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм грудної клітки госпіталізовано в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.

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