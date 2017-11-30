Підозрювані у вбивстві тернопільського активіста Віталія Ващенка погодились свідчити

29 листопада 2017 року колегія суддів Зборівського районного суду Тернопільської області продовжила розгляд кримінального провадження по справі № 601/2038/16-к щодо обвинувачення Олександра З., Станіслава Б., Олексія Ц. та Максима К. у тяжкому злочині за ч. 2 ст. 115 КК України – в убивстві депутата Кременецької міської ради, керівника фракції громадського руху “Народний контроль” Віталія Ващенка.

На початку судового засідання прокурор звернувся до суду з клопотанням продовжити обвинуваченим строк тримання під вартою, колегія задовольнила клопотання.

Суд продовжив розгляд справи і надав слово обвинуваченим. Вони погодились дати свідчення, але попросили надати їм час для підготовки та ознайомлення з іншими матеріалами справи. Варто нагадати, що на попередніх засіданнях Олександр З., Станіслав Б., Олексій Ц. та Максим К. відмовлялись давати покази.

Пошук судових рішень даного кримінального провадження можна здійснити в ЄДРСР за номером № 601/2038/16-к.

Кримінальне провадження розглядається колегіально у складі суддів: Снігурського В.В. (голова), Іваницького О.Р. та Чорної В.Г.

Наступне судове засідання призначено на 12 год. 12 грудня 2017 року.

Прес-служба апеляційного суду Тернопільської області