Власник шиншилової міні-ферми із Підволочиська розповів, чому цих тварин вигідно розводити

Власник шиншилової міні-ферми Ігор Нечай із Підволочиська каже, що цих тварин вигідно розводити не лише заради цінного хутра. Шиншили – ще й чудові антидепресанти. Особливо позитивно ці звірята впливають на дітей.

Султан і його гарем

Господарів, які розводять шиншил, на Тернопільщині небагато. Мабуть, побоюються, що ці гризуни вимагають надмірної турботи. Утім Ігор Нечай впевнений, що цією справою може зайнятися кожна людина, навіть не маючи мінімального досвіду спілкування з цими тваринами, пише “Сільський господар плюс”. До того ж, фінансові затрати на їх утримання – мінімальні.

– Ці тварини живуть родинами: один самець і чотири самки, – розповідає чоловік. – Кожна сім’я мешкає у металевій клітці з чотирьох ізольованих кімнат, які є власністю самок. Об’єднані вони коридором, яким пересувається самець. В гості одна до одної самки не ходять – їх не пускають спеціальні нашийні комірці. Статева зрілість у цих тварин настає у дев’ять місяців. Дитинчат самка виношує 111-117 днів. Народжує в середньому від одного до шести малюків. Уже з першого дня вони бачать і активно рухаються. Через півтора місяця переселяю їх в окремі клітки.

Сирість – не для шиншил

Шиншили родом із Південної Америки. У природі вони мешкають на сухих і скелястих схилах Анд на території Чилі та Перу. Тому основне завдання господаря – пильнувати, аби в клітці завжди було сухо. Сирість, за словами пана Ігоря, може стати причиною появи на тілі гризунів лишая. Це грибкове захворювання призводить до випадання шерсті. Щоб цього уникнути, чоловік постійно дбає про належні умови перебування своїх улюбленців. Дно клітки встеляє дерев’яною тирсою, яку щотижня змінює. А в приміщенні впродовж цілого року підтримує однакову температуру – в середньому вона становить 17 градусів.

– Шиншили – нічні тварини, тож яскравого освітлення не потребують, – каже пан Ігор. – Вдень, коли вони сплять, вікно притіняю. З шостої вечора до другої ночі звірята активні, тому в цей час світло у приміщенні увімкнете.

На десерт – яблука та родзинки

За словами чоловіка, впродовж доби шиншила випиває від п’ятдесяти до ста грамів перевареної холодної води. Їдять гризуни спеціальний гранульований корм, до складу якого входять суха люцерна, вітаміни та зернові. За добу звірок споживає лише 30 грамів цього корму, тобто дві столові ложки. Коштує він недорого: за один кілограм чоловік платить 15 гривень. Годує господар своїх тварин лише один раз в день – увечері. Крім гранул пригощає шиншил сіном, яке допомагає нормалізувати травлення. Три рази на тиждень кожна тваринка у вигляді десерту отримує маленький шматочок яблука, а двічі на тиждень – по дві родзинки.

Суха ванна чистить хутро

Щодня шиншили приймають суху ванну. Але замість води в ній пісок, змішаний із протигрибковим засобом. Таке купання очищає хутро від бруду і знежирює шерсть, відтак вона стає сухою і пухнастою.

– Розводять шиншил переважно заради хутра, та насправді цінне не лише воно, – зауважує підволочиський господар. – Ці милі тваринки вагою не більше одного кілограма все частіше стають домашніми улюбленцями. Вони миролюбні, охайні та дуже забавні. А ще шиншил вважають живими антидепресантами, тому ними захоплюються не лише діти, а й дорослі».

Марія БЕЗКОРОВАЙНА, Газета “Сільський господар плюс”