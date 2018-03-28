Дорожники області впевнено протистояли зимі

Щоразу під час негоди на автодороги Тернопільщини виїжджало близько 200 одиниць техніки. Ще більше сотні дорожніх працівників працювало на складних ділянках (спуски, підйоми, круті повороти).

Жодного разу рух транспорту дорогами області не був обмежений.

Часто шляховики не лише розчищали та посипали траси, а й витягували вантажівки, які не були готові до експлуатації взимку.

Нагадаємо, що на території Тернопільщини функціонують 32 майданчики для відстою транспортних засобів, а в кінці 2017 року додатково облаштовано ще 12 спецмісць.