Пішохідний міст у Теребовлі – закритий для руху. На його відновлення необхідно більше 10 мільйонів

2 травня 2019 року пішохідний міст по вул.Шевченка (неподалік ринку) у Теребовлі закрили для руху. Цього дня працівники комунального підприємства «Теребовля» виявили серйозні пошкодження конструкції мосту та встановили заборонні знаки і стрічки, щоб убезпечити жителів і гостей міста від нещасних випадків, – йдеться на сайті громади.

Наступного дня, о 10.00 год. у кабінеті теребовлянського міського голови Сергія Поперечного відбулась оперативна нарада для вирішення ситуації, що склалася внаслідок руйнації мосту. В нараді взяли участь керівники місцевих організацій та відомств: Теребовлянського відділу поліції, Теребовлянського райавтодору, Теребовлянського районного відділення державної служби з надзвичайних ситуацій, комунального підприємства «Теребовля», відділу інвестицій і капітального будівництва управління с/г Теребовлянської РДА, а також – відділу архітектури та містобудування, відділу надзвичайних ситуацій, охорони праці та оборонно-мобілізаційної роботи Теребовлянської міської ради.

Спільно з міським головою учасники наради оглянули пішохідний міст та обговорили перші кроки, яких варто вжити для вирішення проблемної ситуації. Зокрема – на автошляху, який пролягає поруч, буде облаштовано за допомогою блоків тимчасову пішохідну доріжку.

Як зазначає Сергій Поперечний: «Перш за все необхідно спільними зусиллями налагодити безпечний рух транспорту і пішоходів на цій ділянці дороги, укріпити мостову огорожу та планувати будівництво нового пішохідного мосту, оскільки цей уже давно застарів і його конструкції не підлягають ремонту.

Ми уже розробили документацію на цей об’єкт та подавали його на кілька державних програм, щоб отримати фінансування. Вартість нового пішохідного мосту перевищує 10 мільйонів. Можливо з врахуванням загострення ситуації та за сприяння народних депутатів нам вдасться таки втілити це будівництво до кінця року. Так чи інакше, збудувати його необхідно, навіть якщо доведеться відмовитися від деяких запланованих на цей рік проектів».

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