“Поліція Тернопільщини працює в посиленому режимі”, – Олександр Богомол

“Три зведених загони працівників поліції працюють за межами області, – про це на брифінгу повідомив начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол. – Решта правоохоронців несуть службу на території Тернопільщини”.

У неділю, 13 березня, з ініціативи головного поліцейського краю був створений окремий бойовий батальйон до складу якого увійшло три роти. Наразі бійці, окрім основних функцій, готуватимуться й до оборони наших населених пунктів. Спецпризначенці навчатимуться у Тернополі, Чорткові та Теребовлі.

Олександр Богомол звертається до місцевих мешканців під час спецнавчань з розумінням ставитися до поліцейських підрозділів та службового транспорту, який курсуватиме даними населеними пунктами. В жодному разі не фотографувати та не фільмувати силовиків і не повідомляти про них в соцмережах.

Відстежуватиме грубі порушення на автошляхах і патрульна поліція краю. Бази для перевірки автотранспорту працюють, а порушників очікуватимуть штрафи.

Активізувалися на території Тернополя та області і злочинці. Вперше за 18 днів зареєстрували поліцейські грабунок, вчинений жителькою Харківщини. Жінку затримали згідно із статтею 208 КПК. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу – взяття під варту.

Олександр Богомол нагадує про кримінальну відповідальність за майнові злочини, вчинені у воєнний час, а це – від семи до дванадцяти років позбавлення волі. Поліція на такі правопорушення реагуватиме серйозно.

Звернувся очільник ГУНП до учасників дорожнього руху з розумінням ставитися до блокпостів та черг на них. У час пік без потреби не виїжджати, а зелену смугу, призначену для проїзду транспорту з гуманітарним вантажем, не займати.

Не ігноруйте сповішення повітряної тривоги і обов’язково ховайтеся в укриття. Це може врятувати вам життя у разі небезпеки.