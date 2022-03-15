Тернополяни в Польщі блокують російські вантажівки з підсанкційними товарами

Українці спільно з польськими однодумцями блокують вантажівки на російських номерах з продуктами на польсько-білоруському кордоні. За словами активістів, у фурах – підсанкційні товари, які прямують до окупанта. До акції також долучилася Ярина Яснія, дружина відомого режисера Івана Яснія з Тернополя.



“534 фури станом на 18:00 14 березня стояло у довжелезній 20-кілометровій черзі на польсько-білоруському кордоні і досі стоять, бо зовсім невеличка група українців і поляків (20-30 осіб) перекрили їм рух…. Не пускаємо і не пустимо. Жодної торгівлі з країною-вбивцею не може бути!” – розповідає Ярина.

Тернопільська Липа