На Тернопільщині чоловік продав чужий ріпак на 17,5 млн.грн.

Співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини викрили колишнього директора приватного підприємства у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу – розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, вчинена шляхом зловживання службовим становищем. У ході досудового розслідування також з’ясувалося, що зловмисникові вдалося легалізувати частину коштів, здобутих злочинним шляхом.

За даними слідства, одна з компаній уклала з приватним підприємством договір про зберігання зерна ріпаку для подальшого перероблення його на олію. 50-річний житель Тернопільського району, котрий на той час був директором підприємства, вирішив заробити на чужій продукції, знайшовши покупця за кордоном. Без погодження з власником товару уклав з іноземною компанією договори на експорт і реалізував 902 тонни чужої ріпакової олії вартістю понад 17,5 мільйонів гривень.

Частину незаконно отриманих за ріпакову олію грошових коштів підозрюваний легалізував, конвертувавши їх у понад 3,5 мільйона гривень.

Зловмисникові оголошено підозру за частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 1,9 мільйона гривень.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.