Понад 10 автопригод за 18-20 листопада зареєстрували поліцейські Тернопільщини

Виїзд на смугу зустрічного руху, недотримання швидкісного режиму та інші порушення стали причинами дорожньо-транспортних пригод впродовж трьох останніх днів. Темна пора доба, неосвітлена дорога, неуважність водіїв та пішоходи без світловідбиваючих елементів – також причина аварій.

18 листопада на автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» в межах селища Велика Березовиця під колеса Mercedes Benz потрапив 44-річний чоловік. Його госпіталізували в хірургічне відділення.

О 17.25 того ж дня учень однієї із шкіл Копичинців, керуючи мопедом ALPHA, не впорався з керуванням та збив жінку, 1966 року народження. Їй надавали допомогу у травматології Чортківської ЦМЛ.

На нерегульованому пішохідному переході під колеса авто марки ВАЗ-212140 потрапила жителька Почаєва, 1956 року народження. Аварія трапилася о 17:20. Жінку бригада ЕМД з переломами госпіталізувала до Кременецької опорної лікарні.

Ще одну ДТП на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Заруддя Тернопільського р-ну, зареєстрували поліцейські о 22:00. Житель Кременецького району, керуючи автомобілем Mercedes BENZ VITO 112, не впорався з керуванням і як результат – автівка виїхала за межі дороги та врізалася у металеву опору. П’ятеро пасажирів, які перебували в салоні авто, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

На автодорозі Бучач-Чортків-Скала Подільська, в межах села Гуштин, не розминулися Audi A6 та Daewoo Sens. Попередня причина автопригоди – виїзд на смугу зустрічного руху. До лікарні доправили кермувальника Daewoo.

У всіх учасників ДТП взяли взірці крові для проведення судово-медичної експертизи. По всіх автопригодах тривають перевірки.