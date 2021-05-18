Що відомо про нового головного суддю Тернополя?

Шляхом таємного голосування, більшістю від кількості суддів, які працюють в суді, головою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 18 травня 2021 року було обрано Олега Михайловича Вийванка.

Новий головний суддя Тернополя народився 17 липня 1983 року в селі Устечко Заліщицького району. Навчався в загальноосвітній школі смт. Великі Бірки Тернопільського району, вступив до юридичного інституту ТАНГ. У 2004 році отримав диплом бакалавра з відзнакою за напрямком підготовки «Право», а в 2005-му – диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Правознавство». У 2008 році отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію «магістр права» у КНУ імені Тараса Шевченка. Викладав у Інституті економіки і підприємництва.

У вересні 2004 року був призначений на посаду помічника судді Тернопільського міськрайонного суду, а в травні 2008 року переведений на посаду помічника голови. У лютому 2010 році призначений на посаду судді, а у 2018-му заступником голови Тернопільського міськрайонного суду.

Одружений, виховує двох доньок. Дружина Наталя Петрівна – адвокат Ради адвокатів Тернопільської області. На посаді заступника голови суду Олег Вийванко торік заробив 1 073 226 гривень, його дружина – 188 117 гривень. Готівкою сім’я зберігає 45 000 гривень і $3000. На банківських рахунках у них – майже 70 тисяч гривень, понад 10,5 тисячі доларів США і 5700 євро. Вийванки володіють 2000 акцій ВАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”, автомобілем VOLKSWAGEN PASSAT 1998 року випуску та квартирою в Тернополі площею 67,8 кв.м.