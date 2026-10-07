За незаконну порубку 167 дерев на Тернопільщині ДП «Ліси України» сплатить 1,9 млн грн

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Тернопільської обласної прокуратури та постановив стягнути з ДП «Ліси України» 1,9 млн гривень шкоди, завданої незаконною порубкою дерев.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, під час розслідування кримінального провадження встановили, що працівники державного підприємства незаконно зрубали 167 дерев в урочищі «Ясиновець».

При цьому, як встановили правоохоронці, дерева належали не лісогосподарському підприємству, а комунальному підприємству «Борщівський комунальник».

Тернопільська обласна прокуратура пред’явила до суду цивільний позов про відшкодування завданої шкоди. Суд позов задовольнив, тож 1,9 млн гривень мають бути сплачені до бюджету.

Паралельно триває розгляд кримінального провадження щодо двох посадовців державного підприємства. У травні минулого року їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Наразі справа розглядається в суді.

У прокуратурі зазначають, що рішення Господарського суду Тернопільської області може бути оскаржене в установленому законом порядку.