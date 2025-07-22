Понад сотню учасників бойових дій з Тернопільщини вже знайшли роботу, 34 – отримали гранти на бізнес

З початку 2025 року 577 учасників бойових дій, ветеранів отримували консультаційні, інформаційні та профорієнтаційні послуги у місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості.

За сприяння служби зайнятості 107 ветеранів вже працевлаштовані на постійні місця праці, 10 залучено до тимчасової зайнятості, 21 ветеран з числа зареєстрованих безробітних проходив профнавчання.

Крім того, 21 учасник бойових дій отримали ваучер на навчання. Безоплатно для себе вони опановують професії екстреного медичного техніка, водія автотранспортних засобів та здобувають вищу освіту за спеціальностями: «Медицина».

204 ветерани отримали направлення на безоплатне навчання в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості в рамках реалізації експериментального проєкту з організації профнавчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Вони здобували професії електрогазозварника, кухара, водія автотранспортних засобів, оператора котельні, тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, опановували основи бізнес-планування, основи медичної допомоги в умовах воєнного стану, проходили курс психологічної стійкості особистості та ін.

34 ветерани та члени їх сімей отримали “Грант для ветеранів та їх подружжя” (від 250 тис. – до 1 млн грн) на створення та розвиток бізнесу. Вони відкрили логопедичний інклюзивний дитячий центр, інклюзивний дитячий садок, надають послуги з ремонту автомобілів, вантажних перевезень, в сфері краси, ландшафтного дизайну, інженерно-геодезичні, медичні, освітні послуги, вирощують полуниці, овочі та мікро зелень, шиють постільну білизну, виготовляють заморожені напівфабрикати, вироби з бельгійського шоколаду, м’ясні снеки, дегідродовані фрукти і овочі, займаються іншою діяльністю.

Безоплатні консультації щодо бізнес-планування та з інших питань сприяння зайнятості можна отримати у консультантів Офісів зроблено в Україні які діють на базі структурних підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості у містах Тернополі, Кременці, Чорткові та Бережанах і також у працівників інших місцевих управлінь та відділів філій Тернопільського обласного центру зайнятості. Консультантами цих офісів надано 8960 консультацій, що займає 3 місце в Україні

Ветеран, який має І групу інвалідності, відкриває чи продовжує розвиток власної справи, може отримати з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття компенсацію в розмірі до 120 тисяч грн за облаштування для себе робочого місця додатковими засобами, обладнанням тощо (відповідно до нозології захворювання), який має ІІ групу інвалідності – до 80 тисяч грн.

До слова: у разі працевлаштування ветерана з 1 групою інвалідності роботодавець може отримати від Державної служби зайнятості компенсацію за придбані допоміжні засоби для облаштування робочого місця відповідно до нозології захворювання в розмірі до 120 тисяч грн, з ІІ групою інвалідності – до 80 тисяч грн. За цих же умов роботодавець має можливість облаштувати робоче місце для ветерана, який повернувся після закінчення служби в ЗСУ на своє робоче місце чи на інше робоче місце на своєму підприємстві.

Р оботодавці, які працевлаштували УБД , можуть отримати компенсацію 50% фактичних витрат на оплату їх праці . Виплата здійснюється з дня працевлаштування 6 місяців протягом 1 року (через місяць).

Шановні учасники бойових дій, ветерани та ветеранки ! Пропонуємо звернутися у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або зателефонувати на «гарячу» лінію: 0635765756 для отримання інформації щодо послуг з професійного навчання, пошуку роботи, відкриття чи розвитку власної справи. Також ознайомитися з вакансіями та послугами служби зайнятості, записатися на прийом до кар’єрного радника тощо можна у мобільному застосунку Державної служби зайнятості та на сайті https://www.dcz.gov.ua/other/veteran