«Наявність необхідного технічного забезпечення свідчить про успішне впровадження медичної реформи в краї», – Віктор Овчарук

Лікарі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини Тернопільщини продовжують отримувати сучасні автомобілі високої прохідності.

Вчора у Тернополі передали ще 62 автівки для Бережанського (4), Збаразького (16), Зборівського (8), Козівського (6), Підволочиського (12), Теребовлянського (9), Тернопільського (7) районів.

Нагадаємо, упродовж двох років Тернопільська область реалізовує проект з підтримки первинної ланки системи охорони здоров’я.

Для 155 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини придбано сучасні високої прохідності автомобілі на суму 68 млн.грн. Зазначені автомобілі використовуватимуться для обслуговування сільського населення.

Голова обласної ради Віктор Овчарук передав ключі від автомобілів амбулаторіям Мельнице-Подільської ОТГ Борщівського району.

– Ще з 2018-го року 85 закладів сільської медицини нашої області отримали таку автотехніку, що дало можливість швидко надавати медичну послугу, вчасно доїхати до пацієнта. Відтак це не просто полегшило сільським лікарям виконання професійні обов’язки, а насамперед – зберегло здоров’я та навіть життя тисячам тернополян – мешканцям сільської місцевості.

Тому маємо наголосити, що лише при наявності необхідного технічного забезпечення у кожному нашому закладі охорони здоров’я можна говорити про успішне впровадження медичної реформи в краї.

Таким чином два роки тому було впроваджено в дію ініціативу, що сьогодні продовжує забезпечувати Тернопільщину автомобілями для комфортабельного пересування лікаря загальної практики – сімейної медицини у найвіддаленіші села нашого краю.

Тернопільська обласна рада не обмежилася цим. Тож нагадаю, що на початку 2019 року депутатський корпус скерував 100 млн. грн. на придбання автомобілів для екстреної медичної допомоги. На сьогодні вже закуплено 42. Невдовзі їх передадуть у районні центри. А це також сприятиме швидкому і якісному наданню медичної послуги тим, хто її потребує невідкладно, – зазначив Віктор Овчарук.