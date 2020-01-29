Пристрасті навколо Великої Березовиці: чи має селище шанс на майбутнє без Тернополя? (відео)

На черговому засіданні регіональної робочої групи при Тернопільській облдержадміністрації, яка розробляє новий перспективний план формування територій та громад області, чи не найбільше дискусій точилося навколо майбутнього Великої Березовиці.

У цього селища є лише два варіанти з ким об’єднатися – з містом Тернополем чи з майбутньою умовно названою Південною ОТГ, до якої також увійдуть села Мишковичі, Острів, Миролюбівка, Велика Лука, Петриків та діюча Настасівська ОТГ. Центром тієї громади, за словами чиновників, можуть стати Велика Березовиця, Мишковичі або Острів.

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко переконаний, що така потужна Південна ОТГ має всі шанси, аби стати ще однією успішною громадою на межі з Тернополем, як це вже зробили, до прикладу, Байківці та Великі Гаї.

«80% людей із Великої Березовиці працює у Тернополі. Вони добираються туди транспортом, – зазначив голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко. – Але і з Байковець та Великих Гаїв люди також добираються до обласного центру, але це не заважає їм розвиватися. Вони також платять за садочки і по школах є певні проблеми. Та чи були б такими успішними ці населені пункти сьогодні, якби у 2015 році вони вступили у міську громаду? Де, зрештою, гарантія того, що податки громади Острова чи Великої Березовиці не підуть на вирішення проблем бідніших сіл тієї ж Зборівщини, які є у складі міської ОТГ».

Та перш, ніж відносити Велику Березовицю, до тієї чи іншої громади, рішення має прийняти Великоберезовицька селищна рада, яка місяць тому одноголосно підтримала ідею приєднання до сіл Мишковичі або Острова, але тільки не до Тернополя. Проте це рішення, чомусь не було прийняте до уваги.

«Позиція – одностайна: формувати свою громаду, в якій будуватимуть садочки, школи і розвиватимуть інфраструктуру, – пояснив депутат Великоберезовицької селищної ради Павло Сковронський. – Нещодавно на засіданні сесії більшість депутатів проголосувало за таке рішення – 20 із 25 присутніх. Адже місто ставило нам умови – оплату за дитсадки, медицину, проблеми з маршрутками. Ми готові на об’єднатися у Південний округ, адже таким чином отримаємо непогані перспективи на розвиток».

Думку жителів Великої Березовиці, стосовно майбутнього свого селища вони вивчали лише один раз. У 2015 році було проведено місцевий референдум, під час якого понад 77% жителів висловились за те, аби їхній населений пункт увійшов до окремої від міста Тернополя громаду.

«Опитування провели таємним голосуванням, – розповів він. – Улітку, 5 років тому, провели опитування серед 1200 жителів Великої Березовиці. 20,7%, а це 255 голосів, віддали за приєднання до Тернополя, а 77,3 (956 голосів) – за окрему громаду. Із Тернополя неодноразово зверталися щодо приєднання Великої Березовиці, але депутати не підтримували таких рішень», – розповідає заступник голови Тернопільської обласної Ради Любомир Крупа.

«А мені вигідніше бути в селі. Податок на землю менший», – каже колишній начальник Управління газових магістралей «Львівтрансгазу» Генадій Хмельницький.

Як зазначив народний депутат України по 165 виборчому округу Іван Чайківський, останнє слово у цій ситуації має бути за людьми.

«Якщо при створенні ОТГ знайшли порозуміння Байківці і Великі Гаї, які межують з містом Тернополем, я думаю, що таке ж порозуміння знайде Південна чи Великоберезовицька, Острівська, чи як там вона буде називатися, громада, якщо на це буде воля людей. Тому що людина має стояти вище усіх процесів», – говорить Іван Чайківський.

Словом, перш, ніж проєкт перспективного плану Тернопільскої області буде відправлено на фінальне затвердження до Кабінету Міністрів України, його має погодити Тернопільська облдержадміністрація, а місце в ньому Великої Березовиці буде залежати від рішення сесії Великоберезовицької селищної ради, яка відбудеться завтра, 30 січня.

Фото ОДА

Оксана БУЧКО, Терен