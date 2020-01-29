«Це був бій не за станцію Крути, а бій за Україну, за її майбутнє», – Віктор Овчарук

Сьогодні Тернопільщина вшановує пам’ять Героїв Крут.

29 січня 1918 року назва невеликої станції Крути стала відомою на увесь світ. Ця трагічна і водночас героїчна сторінка боротьби за незалежність нашої держави ознаменувала відлік нового духовного злету нації, який уже понад століття є національним символом незламності та самопожертви в ім’я волі України.

Молоді юнаки повстали проти більшовицьких загарбників. У нерівному бою зійшлося дві сили: менша, але мужня і волелюбна, і більша — жорстока і кривава. Українські війська, які складалися зі студентів і учнів старших класів, вступили в нерівний бій з більшовиками.

– Бій під Крутами можна назвати трагедією, адже загинули зовсім молоді люди, віддані, активні, жертовні, свідомі, справжній цвіт та еліта нації.

Водночас, завжди пам’ятаймо, що це був бій не за станцію Крути, а бій за Україну, за її майбутнє. Відстояти незалежність у ті буремні дні, на жаль, не вдалося…

а боротьба за Україну триває і нині. І втримати нашу незалежність та цілісність зараз – це обов’язок кожного. Майже на третьому десятку відродження незалежності України ми не маємо права допустити реваншу ворогів української державності.

Подвиги українських юнаків під Крутами, Героїв УПА, Героїв Небесної Сотні та Героїв на Сході України, що своєю кров’ю окропили святу землю в боротьбі за волю України, навічно залишаться в історії як символи національної честі і назавжди будуть вписані в скрижалі національної історії як приклад волелюбності і незламності українського народу, – зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук.

Циклом тематичних заходів Тернопільщина долучилась до вшанування пам’яті Героїв Крут. Участь у спільній молитві взяли представники місцевої влади, духовенства, громадськості.