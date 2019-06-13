Двоє студентів Тернопільського вишу вперше отримають стипендії імені Героїв Небесної сотні

З першого вересня студенти вишів уперше отримають стипендії ім. Героїв Небесної сотні – обрано 40 стипендіатів. Серед них є двоє студентів з Тернопільського національного технічного університету — Заярний Микола (СП-21, ТНТУ) та Лапак Тарас (Зборівський коледж ТНТУ). Про це повідомляє прес-служба ТНТУ.

Цього року 40 кращих студентів вишів вперше отримають академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні – їхні кандидатури відібрала Конкурсна комісія, куди, зокрема, увійшли представники родин Героїв. Відповідний протокол та список переможців були опубліковані вчора, 12 червня 2019 року, на сайті МОН.

Найближчим часом це рішення має бути затверджене наказом МОН, а виплата стипендій почнеться з 1 вересня. Щомісяця протягом одного навчального року стипендіати отримуватимуть 2480 грн (для ЗВО ІІІ-ІV р.а.) або 1900 грн (для ЗВО І-ІІ р.а.).

Так, призначено по 5 стипендій за спеціальностями:

«Агроінженерія» – імені Героя Небесної Сотні Дмитра Пагора;

«Архітектура та містобудування» – імені Героя Небесної Сотні Олександра Плеханова;

«Інженерія програмного забезпечення» – імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського;

«Психологія» – імені Героя Небесної Сотні Юрія Дяковського;

«Економіка» – імені Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського;

«Військове управління (за видами збройних сил)» – імені Героя Небесної Сотні Івана Тарасюка. По 3 стипендії за спеціальностями: «Географія» – імені Героя Небесної Сотні Ігоря Костенка;

«Сценічне мистецтво» – імені Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна. По 2 стипендії за спеціальностями: «Фізична терапія, ерготерапія» – імені Героя Небесної Сотні Василя Мойсея;

«Залізничний транспорт» –імені Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка. Як пояснив голова Конкурсної комісії Юрій Кращенко, загалом Урядом було засновано 50 стипендій Героїв Небесної Сотні – по 5 за десятьма спеціальностями. Однак на конкурс за деякими спеціальностями було номіновано менше кандидатів, ніж передбачено стипендій, або ж вони не відповідали загальним вимогам. Так, претендувати на стипендію могли: студенти, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності та отримали право на академічну стипендію, займають рейтингові позиції в межах 10 % перших за стипендійним рейтингом;

курсанти, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності, мають зразкову військову дисципліну. Кожен ЗВО міг подати одного кандидата за кожною спеціальністю. Відповідний відбір проводив вищий колегіальний орган студентського (курсантського) самоврядування. Важливо, що призначення стипендій здійснюється за результатами літньої сесії, тож виші мають після її закінчення підтвердити право кандидатів на академічну стипендію. Від їхньої оперативності залежить, наскільки швидко МОН зможе остаточно затвердити рішення Конкурсної комісії. Довідково: 2019 року на здобуття стипендії імені Героїв Небесної Сотні заклади вищої освіти номінували 92 студентів. Допущено до конкурсу згідно з формальними вимогами було 80 студентів. З них Конкурсна комісія відібрала 40 стипендіатів. У склад комісії увійшли члени родин Героїв Небесної Сотні Інна Плеханова, Володимир Біланюк, Віталій Зубенко, Світлана Дяковська, Роман Мойсей, Микола Тарасюк, а також представники міністерств, що мають у підпорядкуванні ЗВО – Міністерства освіти і науки, Міністерства культури, Міністерства охорони здоров’я. Очолив комісію голова Ради молодих вчених при МОН Юрій Кращенко. За інформацією сайту Міністерства освіти і науки України.