“Річка Джурин зникне, адже водоохоронну зону розорюють фермери” або Чому чортківська влада та прокуратура це дозволяє

В Україні представили програму План управління посухами. Йдеться про адаптацію країни до змін клімату та гарантування водної безпеки. Адже посухи і дефіцит води – глобальні проблеми.

Журналісти ПРО Те звернулися до підприємця Сергія Гусака, який орендує став у селі Гадинківці Чортківського району. Йому вдалося повноцінно відновити цей став, який уже пересихав.

«Кілька років тому пересихали ставки, – розповідає Сергій Гусак. – У мене на ставі із 25 гектарів залишилося приблизно 15. Я зрозумів, чим це закінчиться. Взяв техніку, найняв екскаватор, найняв людину, яка розуміється, як знайти джерела. Адже тоді ще не знався на цьому. Ми три дні шукали джерела і розкопували їх. Робили маленьку копанку біля джерела, щоб не замулювалося. Прибирали берег, утрамбовували його. А стік джерела скеровували в сторону річки. Зробили це у серпні, а вже у вересні став наповнився приблизно на 85 відсотків».

У Чортківському районі є ще одна водойма, яка пересихає. Став Слобідка-Джуринська, що поблизу села Джуринська Слобідка. Площа ставу – 64, 526 гектарів. Тут розводили рибу. На берегах купалися люди. Це був глибокий і чистий став, що живив річку Джурин, яка впадає в Дністер.

Проте нині залишилося близько 1,5 гектара з величезної площі ставу. Навколо суцільні зарослі і потріскана земля. Всюди сморід, адже гниє риба, яка загинула. Став неодноразово спускав орандар.

Сергій Гусак вважає, що цей став ще можна врятувати.

«Став зменшується кожного року, – продовжує Сергій Гусак. – Його спустили до якогось рівня глибини. Пробували чи не пробували відновити, не знаю. Далі знову спустили. І навіть з того, що було наповнено перед спуском, то це максимум 5 гектарів. Позаминулого року проїжджав там. Бачив, як береги заростають очеретом, лепехою.

Для того, щоб відновити став, ніхто не докладає зусиль. Не чистять джерела. Фермери розорюють водоохоронну зону навколо джерел і річки. Розорали уже приблизно 20 гектарів прибережної зони. Зараз немає протоку через ложе ставка і далі за ставком аж до села Джурин. У руслі річки зовсім немає води. Річка стала коротшою десь на 15 кілометрів. Від греблі ставу Слобідка-Джуринська і до села Джурин русло річки сухе. Тепер ставка майже нема. Усе позаростало».

Прогнози такі, що через два-три роки став повністю пересохне. Наслідки будуть і для річки.

«Річка Джурин зникне. – продовжує Сергій Гусак. – Через те, що нема протоку, замулюються джерела. Адже водоохоронну зону розорюють фермери».

Став можна врятувати, – вважає підприємець.

«Потрібно багато часу, коштів і зусиль, – додає Сергій Гусак. – Треба техніку, людей, щоб чистити, виявляти, латати. Відремонтувати дамбу, привести до ладу прибережну зону. У цьому в першу чергу зацікавлена громади сіл Джуринська Слобідка і Джурин. Багато людей зацікавлені. Навіть ті ж рибалки, що в радіусі 100 кілометрів. У майбутньому могли б приїздити, відпочивати, ловити рибу.

Поки ставок в оренді, це власність орендаря. Те, що він повинен дотримуватися правил і вимог, а він не дотримується, отже є якісь запитання до влади. Запитував керівництво Білобожницької ОТГ. Там не мають відповіді, бо за документами став належить районній раді. Договір оренди свого часу підписувала Чортківська районна адміністрація. А на сьогодні у власність ОТГ ці землі не передали. Люди села пробували щось вирішити, порушували це питання. Але зневірилися. Мабуть, є якісь нюанси.

Треба сідати за стіл перемовин із фермерами. Хай вони цього року вже зберуть урожай, бо нічого не зробиш, воно вже засіяне, це людська праця і кошти. А далі, давайте жити за законом, а не дурити один одного і не використовувати водоохоронну зону. При цьому, не знаю, як фермери домовляються з власниками землі, з орендарем, з екологами, з прокуратурою і поліцією. Тут явно порушують закон і всі задоволені. Гарантовано, що уже 20 гектарів прибережної зони розорано. Адже став величезний».

ПроТе