Біля Тернопільського ТЦК затримали військовослужбовця за вимагання 5 тис. доларів

Біля Тернопільського обласного територіального центру комплектування затримали військовослужбовця за вимагання 5 тис. доларів. Чоловік за гроші обіцяв знайомому повпливати на посадовців ТЦК для уникнення мобілізації. Спецоперацію проводили 8 серпня військова контррозвідка та спеціалізована прокуратура.

Про затримання військовослужбовця повідомив громадський активіст Роман Довбенко в Facebook. За даними Романа Довбенка затримання відбулося на вул. Січових Стрільців біля Тернопільського обласного ТЦК та СП.

Інформацію про затримання військовослужбовця підтвердили ZAXID.NET також в правоохоронних джерелах. За даними, один із військовослужбовців вимагав 5 тис. доларів з військовозобов’язаного чоловіка за вплив на службових осіб Тернопільського ТЦК та СП.

Чоловік запевнив знайомого, що він зможе домовитися і забезпечити йому відстрочку від мобілізації на службу в ЗСУ. Наразі ведеться розслідування та правоохоронці готують оголошення підозри зловмиснику. Деталі справи правоохоронні ограни пообіцяли надати згодом.