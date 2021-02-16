Завтра у «Савич-Парк» відбудеться Чемпіонат Тернополя зі сноубордингу
17 лютого на гірськолижній трасі у «Savich-Park» (вул. Генерала Тарнавського) відбудеться Чемпіонат міста Тернополя зі сноубордингу.
За першість у різних вікових категоріях змагатимуться вихованці СДЮСШ «Екстрім».
Початок змагань о 14:00 год. для молодших вікових груп, о 16:00 год. – для старших.
Захід відбудеться за підтримки управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради.
Призери Чемпіонату будуть нагороджені медалями і грамотами.
Бажаємо успіхів спортсменам та запрошуємо вболівальників для підтримки учасників.