Середня зарплата на Тернопільщині у серпні становила майже 24 тисячі гривень

У серпні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників у Тернопільській області становила 23 881 гривню. Це на 3,6% менше, ніж у липні.

Про це повідомила Тернопільська обласна державна адміністрація з посиланням на дані Головного управління статистики у Тернопільській області.

Середня зарплата в області становила 74,9% від середнього показника по Україні, який у серпні склав 31 892 гривні.

Найвищу середню заробітну плату в області зафіксували у сфері фінансової та страхової діяльності — 41 572 гривні.

Найнижчий показник був у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 11 666 гривень.

Водночас станом на 1 вересня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах Тернопільської області становила 21,3 млн гривень.

Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах області у серпні становила 121 112 осіб. Порівняно з липнем цей показник зменшився на 1%.