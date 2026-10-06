За два роки кількість школярів на Тернопільщині може зменшитися на 25%

На Тернопільщині протягом найближчих двох років очікують подальше скорочення кількості дітей шкільного віку. Цього року до перших класів пішли близько 6900 дітей.

Про це в ефірі програми «Точка зору» на «Тернопільській хвилі» розповів начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

За його словами, наступного року першокласників може бути приблизно на 1000 менше. Ще приблизно на 900 дітей очікують скорочення кількості першокласників у наступному навчальному році.

Таким чином, за два роки кількість дітей, які вступатимуть до першого класу, суттєво зменшиться.

Пастух пов’язує це з демографічною ситуацією та говорить про необхідність заздалегідь готувати освітню систему до таких змін.

Водночас перед областю стоїть інша проблема — кадрова. В освіті Тернопільщини працює близько 10 тисяч учителів. Майже 3000 із них є пенсіонерами або наближаються до пенсійного віку.

Найбільше, за словами начальника ОВА, бракує педагогів із фізики, хімії та математики.

Пастух зазначив, що громадам варто вже зараз працювати над підготовкою майбутніх педагогів. Один із можливих варіантів — оплачувати навчання молодих людей за умови, що після завершення освіти вони повернуться до громади та працюватимуть у місцевій школі.

За його словами, така модель могла б допомогти громадам заздалегідь формувати кадровий резерв для шкіл.