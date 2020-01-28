Ще кілька монет теребовлянину бракує до повної колекції обігових монет України

Монети ніколи не збирав, але так, як більшість з них вже історія, а інші скоро відійдуть в історію, то й вирішив залишити на пам’ять, — розповів Ярослав Ярошевський. – Історія має жити!

Для повної колекції йому бракує:

– 1 копійка 2003

– 2 копійки 1994

– 5 копійок 2003 і 2011

– 10 копійок 1994, 1996 і 2015

– 25 копійок 1996

– 50 копійок 1995 і 2006

– 1 гривня 1996 і 2004

А також пам’ятні 1 гривня

– 2004 60 років визволення України

– 2005 60 років Перемоги

– 2010 65 років Перемоги

– 2012 чемпіонат Європи з футболу

Є монети цих номіналів і інших років, але вони випускались обмеженими тиражами тільки в річних наборах НБУ і є занадто дорогими для такої скромної колекції, – пояснює колекціонер. – Рідкісних монет не знайшлось, але є 10 і 50 копійок з іншими штампами, які коштують в десятки разів більше від номіналу.